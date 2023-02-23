ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка Новосад здобула "бронзу" чемпіонату світу з фристайлу

Новость на русском →
Бакуріані, Четвер 23 лютого 2023 12:57
Українка Новосад здобула "бронзу" чемпіонату світу з фристайлу Фото: Анастасія Новосад (крайня ліворуч) виграла другу медаль ЧС-2023 (facebook.com/fisfreestyle)
Автор: Антон Федорців

Сходженням української спортсменки Анастасії Новосад на подіум завершився фінал у лижній акробатиці на чемпіонаті світу з фристайлу та сноуборду-2023 у грузинському Бакуріані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

29-річна фристайлістка фінішувала третьою у перших індивідуальних стартах ЧС-2023. Раніше вона здобула бронзову медаль у командних змаганнях.

Новосад завершила фінал із результатом 82,84 бали. Рівно на пункт вона відстала від австралійки Даніель Скотт. Переможницею же стала китаянка Кун Фаньюй. Її підсумковий результат – 85,30 балів. Ще одна українка – Ольга Полюк – фінішувала на 9-й сходинці.

Для Новосад ця нагорода стала першою на світових першостях. Досі найкращим результатом фристайлістки залишалося 10-те місце на ЧС-2015 в Австрії. На Олімпіаді-2014 в Сочі рівнянка була лише 16-ю.

У нинішньому сезоні Новосад завоювала дві нагороди на двох етапах Кубка світу в канадському Ле-Реле. Обидві здобуті медалі українки – бронзові. У минулому сезоні вона виграла етап у Фінляндії.

До слова, олімпійський чемпіон Абраменко вилетів до кінця сезону через операцію на коліні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто