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Украинка Новосад завоевала "бронзу" чемпионата мира по фристайлу

Новина українською →
Бакуриани, Четверг 23 февраля 2023 12:57
Украинка Новосад завоевала "бронзу" чемпионата мира по фристайлу Фото: Анастасия Новосад (крайняя слева) выиграла вторую медаль ЧМ-2023 (facebook.com/fisfreestyle)
Автор: Антон Федорцив

Восхождением украинской спортсменки Анастасии Новосад на подиум завершился финал в лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду-2023 в грузинском Бакуриане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

29-летняя фристайлистка финишировала третьей в первых индивидуальных стартах ЧМ-2023. Ранее она завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях.

Новосад завершила финал с результатом 82,84 балла. Ровно на пункт она отстала от австралийки Даниэль Скотт. Победительницей же стала китаянка Кун Фаньюй. Ее итоговый результат – 85,30 балла. Еще одна украинка – Ольга Полюк – финишировала на 9-й строчке.

Для Новосада эта награда стала первой на мировых первенствах. До сих пор лучшим результатом фристайлистки оставалось 10-е место на ЧМ-2015 в Австрии. На Олимпиаде-2014 в Сочи ровенчанка была лишь 16-й.

В нынешнем сезоне Новосад завоевала две награды на двух этапах Кубка мира в канадском Ле-Реле. Обе медали украинки – бронзовые. В прошлом сезоне она выиграла этап в Финляндии.

К слову, олимпийский чемпион Абраменко вылетел до конца сезона из-за операции на колене.

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