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Украинка Лящук завоевала титул сильнейшей женщины Америки

Лас-Вегас, Понедельник 14 октября 2024 13:31
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Украинка Лящук завоевала титул сильнейшей женщины Америки Фото: Ольга Лящук на высшей ступени пьедестала America's Strongest 2024 (instagram.com/americasstrongest)
Автор: Андрей Костенко

Стронгвумен Ольга Лящук стала чемпионкой соревнований America's Strongest Man & Woman 2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram турнира.

Силовой фестиваль прошел в Лас-Вегасе. Украинка в итоге набрала 28,5 балла – ей не было равных среди остальных участниц.

"Ольга приехала готовой отдать все, что могла ради победы, и она не разочаровала! Она воплощает в себе американский дух, как иммигрантка из страны, охваченной войной", – так прокомментировали успех украинки на странице турнира в Instagram.

Кто такая Ольга Лещук

39-летняя уроженка Донецка. Переехав в Киев, окончила магистратуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Занималась прыжками с шестом, выступала за сборную Украины по женскому регби. Участница Всемирных спортивных Игр-2009 в составе украинской команды по перетягиванию каната.

Впоследствии сосредоточилась на силовых состязаниях. Победительница и призер различных турниров по силовым многоборьям. В частности, триумфовала на престижных стартах в США: Strongest Woman in the World 2017, Arnold Strongwoman Classic 2019 и 2020 и The Shaw Classic 2023.

Ранее стало известно, что Дюбуа и Джошуа проведут реванш в супертурнире промоутеров.

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