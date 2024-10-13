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Дюбуа та Джошуа проведуть реванш зі свитою

Ер-Ріяд, Неділя 13 жовтня 2024 20:26
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Дюбуа та Джошуа проведуть реванш зі свитою Фото: Даніель Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Повторний поєдинок за пояс IBF у надважкій вазі між Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа може відбутися в рамках матчевого протистояння двох провідних промоутерських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Stomping Ground.

Такий сценарій озвучив голова генеральне управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. За його словами, рішення ще остаточно не ухвалене, але з високою вірогідністю можна орієнтуватися на 22 лютого 2025 року.

Скоріше за все, поєдинок відбудеться в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Він стане головною подією матчевої зустрічі у форматі 5 на 5, в якій зійдуться бійці промоутерських компаній Queensberry Френка Воррена та Matchroom Sport Едді Хірна. Перша з них має контракт з Дюбуа, друга – з Джошуа.

Перший бій між суперниками відбувся 21 вересня. Джошуа вважався фаворитом, проте кілька разів побував у нокдаунах. А у п'ятому раунді Дюбуа остаточно завершив поєдинок, відправивши опонента в нокаут.

На кону протистояння був титул чемпіона світу за версією IBF, від якого відмовився Олександр Усик. Українець зробив пояс вакантним, через неможливість провести його захист.

Раніше під час бою чемпіон і претендент випали в зал з рингу.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
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