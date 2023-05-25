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Українка Ляхова виграла перший легкоатлетичний старт сезону-2023

Фото: Ольга Ляхова вдало розпочала сезон (azsportsimages.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української легкоатлетки Ольги Ляхової в італійській Савоні завершилися змагання серед бігунів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

31-річна спортсменка тріумфувала на дистанції 800 метрів. Вона виграла перший турнір у рамках Континентального туру World Athletics.

Ляхова перемогла з підсумковим результатом 2:01,79 хвилини. До старту змагань головними конкурентками українки вважалися данка Аннемарі Ніссен та господарка турніру Серена Трояні. Та на фініші до трійки призерів потрапила лише уродженка Рубіжного.

Натомість доповнили Ляхову на подіумі представниця Польщі Топольницька та ефіопка Алем. Торік етап у Савоні теж завершився перемогою української легкоатлетки. Ляхова тоді показала трохи кращий час – 2:01,58.

Citta' Di Savona, біг на 800 м, жінки:

  1. Ольга Ляхова – 2:01,79
  2. Адріанна Топольницька – 2:01,90
  3. Ксанет Алем – 2:02,26

До слова, українка Ястремська здолала другий раунд кваліфікації French Open-2023.

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