Українка Ляхова виграла перший легкоатлетичний старт сезону-2023

31-річна спортсменка тріумфувала на дистанції 800 метрів. Вона виграла перший турнір у рамках Континентального туру World Athletics.

Ляхова перемогла з підсумковим результатом 2:01,79 хвилини. До старту змагань головними конкурентками українки вважалися данка Аннемарі Ніссен та господарка турніру Серена Трояні. Та на фініші до трійки призерів потрапила лише уродженка Рубіжного.

Натомість доповнили Ляхову на подіумі представниця Польщі Топольницька та ефіопка Алем. Торік етап у Савоні теж завершився перемогою української легкоатлетки. Ляхова тоді показала трохи кращий час – 2:01,58.

Citta' Di Savona, біг на 800 м, жінки: