Украинка Ляхова выиграла первый легкоатлетический старт сезона-2023

31-летняя спортсменка торжествовала на дистанции 800 метров. Она выиграла первый турнир в рамках Континентального тура World Athletics.

Ляхова победила с итоговым результатом 2:01,79 минуты. До старта соревнований главными конкурентками украинки считались данка Аннемари Ниссен и хозяйка турнира Серена Трояни. Но на финише в тройку призеров попала только уроженка Рубежного.

Зато дополнили Ляхову на подиуме представительница Польши Топольницка и эфиопка Алем. В прошлом году этап в Савоне тоже завершился победой украинской легкоатлетки. Ляхова тогда показала получше время – 2:01,58.

Citta' Di Savona, бег на 800 м, женщины: