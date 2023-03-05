Украинка Костюк завоевала первый титул в карьере: в финале Остина повержена россиянка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ATX Open Austin, финал

Грачева – Костюк – 0:2 (3:6, 5:7)

Начали финал соперницы уникально. Первые пять геймов неизменно завершались тем, что очко набирала принимающая подачи. В конце концов серию брейков прервала Костюк. Украинка первой выиграла гейм на собственной подаче, а затем с еще двумя набранными на подачах нейтральной спортсменки пунктами закрыла сет.

Чуть консервативнее оппонентки заиграли во второй партии. Для начала каждая выиграла по гейму на собственных подачах. Далее Грачева вышла победительницей из серии брейков (2:1) и сосредоточилась на том, чтобы сохранить преимущество над украинской теннисисткой. Но в десятом гейме Костюк отыграла сет-пойнт и сравняла счет (5:5).

Здесь молодая украинка принялась за дело с полной серьезностью. Сначала она быстро гарантировала себе минимум тай-брейк. А дальше на подаче Грачевой с первой попытки выиграла матч-пойнт и завершила поединок за 92 минуты.

Для Костюк этот титул стал первым во взрослой карьере. Ранее она с чешкой Мартинцовой выиграла финал парного разряда на Slovenia Open-2022. Наивысшее достижение украинской теннисистки на турнирах "Большого шлема" – 4-й раунд "Ролан Гарроса" в 2021 году.