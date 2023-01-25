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Українка Костюк прорвалася в півфінал парного розряду Australian Open-2023

Фото: Марта Костюк уперше гратиме в 1/2 фіналу мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою дуету в складі української тенісистки Марти Костюк і румунки Габріели Русе завершився чвертьфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 1/4 фіналу, жінки, парний розряд

Сандерс/Мертенс – Костюк/Русе – 1:2 (6:7, 6:2, 4:6)

Українсько-румунська пара перемогла в трьох сетах. У дебюті, однак, упевненіше виглядав другий сіяний на турнірі дует Сандерс і Мертенс. Вони з брейком повели 2:0, але Костюк із партнеркою швидко повернулися до гри. У середині партії українка з румункою взяли подачу суперниць і, зрештою, дійшли до тай-брейку.

У скороченому сеті боротьба тривала до останнього. Але Костюк і Русе таки дотиснули опоненток (8:6). Такий спурт дозволив їм ще й класно стартувати в другій партії. Однак, вигравши два гейми поспіль, українська та румунська тенісистки несподівано "посипалися". Дует австралійки і бельгійки взяв 6 (!) геймів поспіль та зрівняв рахунок за сетами.

Проте, третя партія промайнула під контролем Костюк і Русе. До середини сету вони створили невеликий гандикап (3:1), а потім ще й обмінялися брейками з опонентками (5:3). Уже в геймі на своїй подачі українка та румунка впевнено закрили сет, а з ним і матч.

Для молодої українки цей вихід у півфінал – перший на турнірах "Великого шолома". За путівку до фіналу Костюк і Русе позмагаються з першим сіяним дуетом – чешками Барборою Крейчіковою і Катеріною Сіняковою. Поєдинок запланований на 26 січня.

До слова, напередодні Рибакіна та Азаренка вийшли в півфінал Australian Open у жіночому турнірі.

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ТеннисМарта КостюкAustralian Open