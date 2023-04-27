Українка Костюк програла матч другого кола Madrid Open

Mutua Madrid Open, 2-й раунд, жінки

Костюк – Осоріо Серрано – 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

Розпочали суперниці на рівних. І Костюк, і її опонентка з Колумбії зосередилися на власних подачах. Так тривало до сьомого гейму, коли Осоріо Серрано намагалася будь-що оформити брейк. Утім, українська тенісистка відбили 4 (!) спроби латиноамериканки.

А далі Костюк сама оформила брейк. До того ж, набагато спокійніше – з першого разу. На такому емоційному підйомі друга ракетка України відразу ж здобула очко на власній подачі та закрила першу партію за 43 хвилини.

У другому сеті ключовий епізод настав набагато раніше. Третій гейм усерйоз затягнувся, оскільки Костюк 7 разів була за крок від оформлення брейку. Проте, колумбійська тенісистка таки схилила шальки терезів на свій бік, а в наступному геймі перемогла "під нуль" на подачі українки.

Здобувши стратегічну перевагу, Осоріо Серрано впевнено рухалася до перемоги в партії. Не зупинив цей похід навіть пізній брейк Костюк за рахунку 3:5. Латиноамериканка миттєво відповіла зворотним брейком і зрівняла рахунок за сетами.

Вирішальна партія пішла не за сценарієм українки зі старту. Колумбійська тенісистка виграла перші три гейми (1 брейк) і заклала фундамент майбутнього успіху. Костюк намагалася нав'язати конкуренцію і навіть скоротила відставання (3:5). Але Осоріо Серрано все ж легко дотиснула молоду киянку.