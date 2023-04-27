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Украинка Костюк проиграла матч второго круга Madrid Open

Фото: Марта Костюк зачехлила ракетку в столице Испании (facebook.com/ATXOpenTennis)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинской теннисистки Марты Костюк от Камилы Осорио Серрано завершился матч 1/32 финала престижного турнира в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open, 2-й раунд, женщины

Костюк – Осорио Серрано – 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

Начали соперницы на равных. И Костюк, и ее оппонентка из Колумбии сосредоточились на собственных подачах. Так продолжалось до седьмого гейма, когда Осорио Серрано пыталась во что бы то ни стало оформить брейк. Впрочем, украинская теннисистка отбила 4 (!) попытки латиноамериканки.

А дальше Костюк сама оформила брейк. К тому же гораздо спокойнее – с первого раза. На таком эмоциональном подъеме вторая ракетка Украины сразу же завоевала очко на собственной подаче и закрыла первую партию за 43 минуты.

Во втором сете ключевой эпизод наступил гораздо раньше. Третий гейм всерьез затянулся, поскольку Костюк 7 раз была в шаге от оформления брейка. Тем не менее, колумбийская теннисистка склонила чашу весов на свою сторону, а в следующем гейме победила "под ноль" на подаче украинки.

Получив стратегическое преимущество, Осорио Серрано уверенно двигалась к победе в партии. Не остановил этот поход даже поздний брейк Костюк при счете 3:5. Латиноамериканка мгновенно ответила обратным брейком и сравняла счет по сетам.

Решающая партия пошла не по сценарию украинки со старта. Колумбийская теннисистка выиграла первые три гейма (1 брейк) и заложила фундамент будущего успеха. Костюк пыталась навязать конкуренцию и даже сократила отставание (3:5). Но Осорио Серрано все же легко дожала молодую киевлянку.

К слову, ранее Федерация тенниса Украины призвала дисквалифицировать россиян за связи с ЦСКА.

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Марта КостюкТеннис