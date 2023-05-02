Українка Костюк пробилася у парний півфінал Madrid Open

У дуеті з представницею Румунії Єленою Габріелою Русе українська тенісистка Марта Костюк здобула путівку в 1/2 фіналу престижного турніру в столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Madrid Open-2023, 1/4 фіналу, парний розряд

Нікулеску/Ніномія – Костюк/Русе – 1:2 (6:2, 2:6, 5:10)

Українсько-румунський дует у чвертьфіналі протистояв парі румунки Нікулеску та японки Ніномії. Саме вони краще розпочали матч, хоч і програли стартовий гейм на власній подачі. Натомість відповіла румунсько-японська пара чотирма набраними пунктами поспіль.

Зрештою, перший сет Нікулеску та Ніномія закрили всього за 32 хвилини. Більше того, Костюк із Русе програли вирішальний, восьмий гейм якраз на своїй подачі. Утім, зуміли взяти реванш у другій партії. З брейком вони спочатку забезпечили гандикап (3:1), а після впевненої гри надалі оформили ще один брейк і закрили сет, відігравши два брейк-пойнти.

Довелося грати вирішальну третю партію. Тут розпочалися справжні гойдалки. Лідерство кілька разів переходило від одного дуету до іншого, але за рахунку 6:5 Костюк і Русе захопили ініціативу остаточно. Пара українки та румунки взяла 4 очки поспіль і виграла поєдинок.

Їхні суперниці в півфіналі визначаться пізніше. У вівторок американки Гофф і Пегула (1-й номер посіву) зустрінуться з канадсько-бразильським дуетом у складі Дабровскі та Стефані (6-й). Найкращий результат пари Костюк-Русе в нинішньому сезоні – півфінал Australian Open.