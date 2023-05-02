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Світоліна перемогою розпочала турнір у Франції

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Сен-Мало, Вівторок 02 травня 2023 13:58
Світоліна перемогою розпочала турнір у Франції Фото: Еліна Світоліна стартувала в Сен-Мало з перемоги (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Еліни Світоліної у двох сетах завершився матч першого кола змагань у французькому Сен-Мало проти Деспіни Папаміхаїл із Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

L'Open 35 de Saint Malo, 1-й раунд

Світоліна – Папаміхаїл – 2:0 (7:5, 6:1)

Екс-перша ракетка України класно розпочала, повівши до середини стартової партії 4:1 із двома брейками. Утім, гречанка зуміла вчасно оговтатися і нав'язати Світоліній неабияку конкуренцію. Вона зрівняла рахунок (4:4) і зосередилася на власних подачах.

Цей підхід ледь не призвів до тай-брейку. Однак, у дванадцятому геймі титулована українка збільшила тиск і з третьої спроби реалізувала брейк-пойнт. Водночас це здобуте очко дозволило завершити сет на власну користь аж за 70 хвилин.

Другу партію Світоліна розпочала ще потужніше. Цього разу вона віддала Папаміхаїл один гейм у середині сету. Українська тенісистка повела 3:0 із брейком, а після невеликої паузи оформила і другий (5:1). Завершила ж партію, а з нею і матч, Світоліна власною подачею "під нуль".

Для неї ця перемога стала лише другою після повернення у тур. Перший матч після річної перерви українка зіграла 3 квітня. Наступною суперницею Світоліної стане бельгійка Ісалін Бонавентюр.

До слова, раніше Федерація тенісу України закликала дискваліфікувати росіян за зв'язки з ЦСКА.

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