Украинка Костюк пробилась в парный полуфинал Madrid Open

В дуэте с представительницей Румынии Еленой Габриэлой Русе украинская теннисистка Марта Костюк завоевала путевку в 1/2 финала престижного турнира в столице Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Madrid Open-2023, 1/4 финала, парный разряд

Никулеску/Ниномия – Костюк/Русе – 1:2 (6:2, 2:6, 5:10)

Украинско-румынский дуэт в четвертьфинале противостоял паре румынки Никулеску и японки Ниномии. Именно они лучше начали матч, хотя проиграли стартовый гейм на собственной подаче. Ответила румынско-японская пара четырьмя набранными пунктами подряд.

В конце концов первый сет Никулеску и Ниномия закрыли всего за 32 минуты. Более того, Костюк с Русе проиграли решающий, восьмой гейм как раз на своей подаче. Впрочем, сумели взять реванш во второй партии. С брейком они сначала обеспечили гандикап (3:1), а с продолжением уверенной игры оформили еще один брейк и закрыли сет, отыграв два брейк-пойнта.

Пришлось играть решающую третью партию. Здесь начались настоящие качели. Лидерство несколько раз переходило от одного дуэта к другому, но при счете 6:5 Костюк и Русе окончательно захватили инициативу. Пара украинки и румынки взяла 4 очка подряд и выиграла поединок.

Их соперницы в полуфинале определятся позже. Во вторник американки Гофф и Пегула (1-й номер посева) встретятся с канадско-бразильским дуэтом в составе Дабровски и Стефани (6-й). Лучший результат пары Костюк-Русе в нынешнем сезоне – полуфинал Australian Open.