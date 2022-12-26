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Українка Костюк покращила позиції в рейтингу WTA

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Понеділок 26 грудня 2022 13:06
Українка Костюк покращила позиції в рейтингу WTA Фото: Марта Костюк у сьомій десятці класифікації (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

В оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) до першої сотні потрапили три українки. За тиждень прогресу досягнула Марта Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

20-річна українська тенісистка йде 69-ю у рейтингу професіоналок (820 очок). У порівнянні з попереднім тижнем вона піднялася вгору на одну сходинку.

Статус першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна (1197 пунктів). Недавня тріумфаторка турніру в Ліможі посіла 39-те місце. Також у топ-100 рейтингу втрималася Катерина Байндль (99-та позиція, 631 бал).

У першій десятці рейтингу WTA змін не відбулося. Іга Свьонтек залишилася беззаперечним лідером класифікації. Полька набрала 11085 пунктів. До топ-трійки також потрапили Онс Жабер (Туніс) і американська тенісистка Джессіка Пегула.

Раніше п'ятеро українок потрапили в кваліфікацію Australian Open-2023. Натомість Калініна та Костюк розпочнуть перший мейджор року з основної сітки. Остання цьогоріч дійшла в Мельбурні до 3-го раунду змагань.

Українка Костюк покращила позиції в рейтингу WTA

До слова, напередодні Вінус Вільямс отримала запрошення організаторів на участь в Australian Open.

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