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Украинка Костюк улучшила позиции в рейтинге WTA

Новина українською →
Понедельник 26 декабря 2022 13:06
Украинка Костюк улучшила позиции в рейтинге WTA Фото: Марта Костюк в седьмой десятке классификации (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

В обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) в первую сотню попали три украинки. В течение недели прогресса достигла Марта Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

20-летняя украинская теннисистка идет 69-й в рейтинге профессионалок (820 очков). По сравнению с предыдущей неделей она поднялась вверх на одну строчку.

Статус первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина (1197 пунктов). Недавний триумфатор турнира в Лиможе заняла 39-е место. Также в топ-100 рейтинга удержалась Екатерина Байндль (99-я позиция, 631 балл).

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Ига Свентек осталась безоговорочным лидером классификации. Полька набрала 11085 пунктов. В топ-тройку также попали Онс Жабер (Тунис) и американская теннисистка Джессика Пегула.

Ранее пятеро украинок попали в квалификацию Australian Open-2023. В свою очередь Калинина и Костюк начнут первый мэйджор года из основной сетки. Последняя в этом году дошла в Мельбурне до 3-го раунда соревнований.

Украинка Костюк улучшила позиции в рейтинге WTA

К слову, накануне Винус Уильямс получила приглашение организаторов на участие в Australian Open.

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