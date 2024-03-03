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Українка Костюк із помстою п'ятій ракетці світу вийшла у фінал Сан-Дієго

Сан-Дієго, Неділя 03 березня 2024 10:16
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Українка Костюк із помстою п'ятій ракетці світу вийшла у фінал Сан-Дієго Фото: Марта Костюк пробилася у перший фінал цьогоріч (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк здобула яскраву перемогу над американкою Джессікою Пегулою у півфіналі заокеанського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Cymbiotika San Diego Open, 1/2 фіналу, жінки

Пегула – Костюк – 0:2 (6:7, 1:6)

У стартовій партії краще розпочала господарка кортів. Із двома брейками перша сіяна на San Diego Open американська тенісистка впевнено повела 5:1 та вже, вочевидь, планувала подавати на сет. Утім, Костюк спромоглася на фантастичний камбек.

Українка виграла 5 (!) геймів поспіль, зокрема два – на подачах Пегули, та гарантувала собі мінімум тай-брейк. Американка прийшла до тями й таки набрала шостий пункт. Та тепер цього вистачило лише для додаткового гейму. У ньому сильнішою виявилася Костюк.

Натхненна такою звитягою українська тенісистка просто "зім'яла" опонентку в другому сеті. На два набраних Костюк зі старту очка Пегула огризнулася одним у третьому геймі. Та далі молода представниця України вже не дозволила американці відповісти та закрила партію і матч за 40 хвилин.

Так Костюк помстилася Пегулі за поразку в третьому колі Australian Open-2024. У фіналі українка зустрінеться з британкою Кеті Бултер. Матч відбудеться у ніч проти понеділка, 4 березня. Орієнтовний час початку поєдинку – 01:00 за київським часом.

До слова, раніше Світоліна піднялася на три позиції в рейтингу WTA.

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