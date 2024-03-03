ua en ru
Вс, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинка Костюк с местью пятой ракетке мира вышла в финал Сан-Диего

Сан-Диего, Воскресенье 03 марта 2024 10:16
UA EN RU
Украинка Костюк с местью пятой ракетке мира вышла в финал Сан-Диего Фото: Марта Костюк пробилась в первый финал (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала яркую победу над американкой Джессикой Пегулой в полуфинале заокеанского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Cymbiotika San Diego Open, 1/2 финала, женщины

Пегула – Костюк – 0:2 (6:7, 1:6)

В стартовой партии лучше начала хозяйка кортов. С двумя брейками первая сеянная на San Diego Open американская теннисистка уверенно повела 5:1 и уже, очевидно, планировала подавать на сет. Впрочем, Костюк организовала фантастический камбэк.

Украинка выиграла 5 (!) геймов подряд, в том числе два – на подачах Пегулы, и гарантировала себе минимум тай-брейк. Американка пришла в себя и набрала шестой пункт. Но теперь этого хватило только для дополнительного гейма. В нем сильнее оказалась Костюк.

Вдохновленная такой победой украинская теннисистка просто "смяла" оппонентку во втором сете. На два набранных Костюк со старта очка Пегула огрызнулась одним в третьем гейме. Но дальше молодая представительница Украины уже не позволила американке ответить и закрыла партию и матч за 40 минут.

Так Костюк отомстила Пегуле за поражение в третьем круге Australian Open-2024. В финале украинка встретится с британкой Кэти Бултер. Матч состоится в ночь на понедельник, 4 марта. Ориентировочное время начала поединка – 01:00 по Киеву.

К слову, ранее Свитолина поднялась на три позиции в рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет и более 1100 оккупантов, - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили еще один самолет и более 1100 оккупантов, - Генштаб
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта