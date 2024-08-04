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Українка Климець не пробилася у фінал Олімпіади-2024 у метанні молота

Фото: Ірина Климець не потрапила до топ-12 (toughathletics.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Українська метальниця молота Ірина Климець не кваліфікувалася до фіналу Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

29-річна спортменка завершила виступи на Іграх у Парижі. Вона не змогла виконати кваліфікаційний норматив у дисципліні (73 м).

Климець у найкращій спробі метнула молот на 66.95 м. Українка могла би вийти до фіналу навіть з таким результатом, якщо б потрапила до топ-12 кваліфікації. Утім, узятого рубежу вистачило лише для 26-го місця.

Олімпіада-2024 стала третьою в кар'єрі Климець. Досі вона жодного разу не змогла здолати кваліфікаційне сито. Найвищим досягненням легкоатлетки залишається тріумф на Універсіаді-2019.

Найкращий час у кваліфікації показала фінка Кріста Терво (74.79 м). Поруч із нею опинилися канадська метальниця Кемрін Роджерс (74.69 м) і американка Деанна Прайс (73.79 м). Фінал змагань відбудеться 6 серпня.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 3 серпня на Олімпіаді-2024.

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