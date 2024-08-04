Украинка Климец не пробилась в финал Олимпиады-2024 в метании молота

29-летняя спортсменка завершила выступления на Играх в Париже. Она не смогла выполнить квалификационный норматив дисциплины (73 м).

Климец в лучшей попытке метнула молот на 66.95 м. Украинка могла бы выйти в финал даже с таким результатом, если бы попала в топ-12 квалификации. Впрочем, взятого рубежа хватило только на 26-е место.

Олимпиада-2024 стала третьей в карьере Климец. До сих пор она ни разу не смогла преодолеть квалификационное сито. Самым высоким достижением легкоатлетки остается триумф на Универсиаде-2019.

Лучшее время в квалификации показала финка Криста Терво (74.79 м). Рядом с ней оказались канадская метательница Кэмрин Роджерс (74.69 м) и американка Деанна Прайс (73.79 м). Финал соревнований состоится 6 августа.