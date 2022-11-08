Українка Калініна вилетіла з топ-50 рейтингу найсильніших тенісисток планети

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Уродженка Нової Каховки втратила три позиції в оновленому рейтингу тенісисток-професіоналок. Тепер 25-річна українка посідає 52-ге місце в класифікації WTA (982 очки).

У першій сотні втрималася ще одна українка – Марта Костюк. Вона натомість піднялася вгору на дві сходинки та йде 70-ю. У її активі 814 пунктів. Тим часом вилетіла з топ-100 Даяна Ястремська. Тепер українка посідає 102-ге місце (614 очок).

Зате впритул до першої сотні наблизилася юна Дарія Снігур. 20-річна тенісистка тепер на 106-й сходинці (572 очки). Також у другій сотні залишаються Леся Цуренко та Катерина Байндль.

У першій десятці класифікації без змін не обійшлося. Беззаперечним лідером рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Полька набрала 11085 пунктів. Доповнили трійку туніска Онс Жабер і Джессіка Пегула (США), а в топ-5 піднялися фіналістки Підсумкового турніру – Каролін Гарсія (Франція) і Аріна Сабалєнка з Білорусі.