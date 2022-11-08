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Украинка Калинина вылетела из топ-50 рейтинга сильнейших теннисисток планеты

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Вторник 08 ноября 2022 16:26
Украинка Калинина вылетела из топ-50 рейтинга сильнейших теннисисток планеты Фото: Ангелина Калинина выпала из пятидесятки лучших WTA (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина потеряла позиции в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Уроженка Новой Каховки потеряла три позиции в обновленном рейтинге теннисисток-профессионалок. Теперь 25-летняя украинка занимает 52-е место в классификации WTA (982 очка).

В первой сотне удержалась еще одна украинка – Марта Костюк. Она поднялась вверх на две ступеньки и идет 70-й. В ее активе 814 пунктов. Тем временем вылетела из топ-100 Даяна Ястремская. Теперь украинка занимает 102-е место (614 очков).

Зато вплотную к первой сотне приблизилась юная Дарья Снигур. 20-летняя теннисистка теперь на 106-й строчке (572 очка). Также во второй сотне остаются Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

В первой десятке классификации не обошлось без изменений. Безоговорочным лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Полька набрала 11 085 пунктов. Дополнили тройку туниска Онс Жабер и Джессика Пегула (США), а в топ-5 поднялись финалистки Итогового турнира – Каролин Гарсия (Франция) и Арина Соболенко из Беларуси.

Украинка Калинина вылетела из топ-50 рейтинга сильнейших теннисисток планеты

К слову, француженка Гарсия триумфовала на WTA Finals в американском Техасе.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис
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