Украинка Калинина вылетела из топ-50 рейтинга сильнейших теннисисток планеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Уроженка Новой Каховки потеряла три позиции в обновленном рейтинге теннисисток-профессионалок. Теперь 25-летняя украинка занимает 52-е место в классификации WTA (982 очка).

В первой сотне удержалась еще одна украинка – Марта Костюк. Она поднялась вверх на две ступеньки и идет 70-й. В ее активе 814 пунктов. Тем временем вылетела из топ-100 Даяна Ястремская. Теперь украинка занимает 102-е место (614 очков).

Зато вплотную к первой сотне приблизилась юная Дарья Снигур. 20-летняя теннисистка теперь на 106-й строчке (572 очка). Также во второй сотне остаются Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

В первой десятке классификации не обошлось без изменений. Безоговорочным лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Полька набрала 11 085 пунктов. Дополнили тройку туниска Онс Жабер и Джессика Пегула (США), а в топ-5 поднялись финалистки Итогового турнира – Каролин Гарсия (Франция) и Арина Соболенко из Беларуси.