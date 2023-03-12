Украинка Калинина проиграла седьмой ракетке мира в третьем круге Индиан-Уэллса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Indian Wells 2023, 3-й раунд, женщины

Саккари – Калинина – 2:1 (3:6, 6:2, 6:4)

Украинская теннисистка сверхмощно провела дебют. С брейком она уверенно повела (3:0) и сосредоточилась на своих подачах. Этот подход дал плоды. Калинина выиграла еще 3 гейма и подачей "под ноль" закрыла стартовый сет за 51 минуту.

Вторую партию соперницы начали на равных. Саккари с украинкой выиграли по гейму на собственной подаче и обменялись брейками (2:2). Но далее представительница Греции выдала настоящий рывок, выиграв 4 гейма подряд. В конце концов, 7-я в рейтинге WTA теннисистка одолела сопротивление Калининой еще быстрее – за 40 минут.

Решающий сет получился самым конкурентным. Взяв по разу подачи оппонентки, гречанка и украинка шли на равных до десятого гейма. Там была очередь Калининой брать очко, но Саккари взвинтила темп, поэтому уроженцы Новой Каховки. Она отыграла два матч-пойнта, но с третьим выпадом соперницы не справилась и проиграла.

В следующем круге Саккари встретится с победительницей пары Плишкова – Кудерметова. Вместо этого честь Украины в Индиан-Уэллсе продолжит защищать Даяна Ястремская. В ночь на понедельник она будет противостоять белоруске Соболенко.