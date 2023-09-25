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Світоліна залишилася першою ракеткою України, Ястремська повернулася в топ-100

Київ, Понеділок 25 вересня 2023 11:24
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Світоліна залишилася першою ракеткою України, Ястремська повернулася в топ-100 Фото: Даяна Ястремська замкнула сотню класифікації професіоналок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Шестеро українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною увійшли до першої сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна колишня третя ракетка світу зберегла статус найсильнішої в Україні. До свого активу Світоліна записала 1809 залікових балів, що дозволило втриматися на 24-й сходинці класифікації.

На 28-му місці зосталася Ангеліна Калініна (1572 очок). Натомість втратили позиції Марта Костюк (-3 сходинки), Леся Цуренко (-4) та Катерина Байндль (-2). Тим часом одеситка Даяна Ястремська піднялася на 100-те місце. У неї в активі 707 пунктів.

У другій сотні рейтингу WTA залишилися дві українки. Компанію Дарії Снігур і Катаріні Завацькій уже незабаром може скласти Юлія Стародубцева. Наразі уродженка тимчасово окупованої Каховки піднялася на 203-тю позицію (359 очок).

Незначні зміни відбулися в першій десятці класифікації. Лідером рейтингу залишилася Аріна Сабаленко з Білорусі. До першої п'ятірки також увійшли полька Іга Свьонтек, Корі Гауфф зі США, американка Джессіка Пегула та Єлена Рибакіна з Казахстану. На 6-те місце злетіла гречанка Марія Саккарі.

Світоліна залишилася першою ракеткою України, Ястремська повернулася в топ-100

До слова, українка Калініна з перемоги над американкою Крюгер стартувала на Pan Pacific Open.

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Марта Костюк Даяна Ястремська Теннис Элина Свитолина
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