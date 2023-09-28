Украинка Калинина проиграла победительнице WTA Finals в Токио
Отечественная теннисистка Ангелина Калинина зачехлила ракетку на Pan Pacific Open после поражения от француженки Каролин Гарсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Toray Pan Pacific Open, 2-й раунд
Гарсия – Калинина – 2:0 (6:4, 6:3)
Экс-четвертая ракетка мира в статусе фаворита быстро очертила намерения победить. Гарсия с брейком сумела создать гандикап (3:0) и немного сбавила обороты. Калинина попыталась перехватить инициативу и смогла взять подачу соперницы в пятом гейме.
На корте начала маячить перспектива тай-брейка. Однако в десятом гейме при счете 5:4 в свою пользу французская теннисистка сумела оформить еще один брейк. Гарсия со второй попытки реализовала сет-пойнт и повела в счете после 47 минут противостояния.
Еще более прозаичным был сценарий второй партии. В этот раз француженке с победой на WTA Finals-2022 за плечами хватило одного брейка для локального и общего успеха. Гарсия сумела дожать Калинину на "чужой" подаче в восьмом гейме (5:3) и мгновенно закрыла сет и матч на собственной.
Следующая оппонентка пятой сеянной на турнире определится позже. Гарсия в рамках 1/4 финала встретится с победительницей поединка хозяйки кортов Дой и гречанки Саккари. Далее по сетке "светит" матч против сильнейшей в противостоянии российской теннисистки Касаткиной и американки Пегулы.
К слову, ранее Калинина удержалась в топ-30 рейтинга WTA после очередного обновления.
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