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Українка Калініна програла переможниці Клівленда перший раунд US Open-2023

Фото: Ангеліна Калініна зачохлила ракетку на старті мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла подолати стартове коло Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 1-й раунд, жінки

Калініна – Соррібес-Тормо – 0:2 (4:6, 5:7)

 

Екс-перша ракетка України в двох сетах поступилася іспанці Соррібес-Тормо. Стартувала зустріч із подвійного обміну брейками. Взявши паузу задля набору очок на власних подачах, на середину партії опонентки вийшли на рахунок 3:3.

Ключовим став сьомий гейм. Саме в ньому іспанська тенісистка зуміла ще раз відібрати пункт на подачі Калініної та відкрила шлях до перемоги в партії. Відповісти на цей випад Соррібес-Тормо українка вже не змогла.

Ще конкурентнішим став другий сет. Спершу вітчизняна тенісистка всерйоз узялася за ідею реваншу. З двома брейками проти одного в іспанки вона створила невеликий гандикап (3:1). Утім, доволі швидко розгубила власну перевагу та опинилася в ролі тієї, яка наздоганяє (3:4).

Ця партія для Калініної виявилася непідйомною. Так, вона ще зуміла вирівняти становище (5:5), але стабілізувати гру на власній подачі так і не змогла. Як наслідок, уже через кілька розіграшів Соррібес-Тормо з першої спроби реалізувала матч-пойнт.

До слова, раніше Байндль програла словачці Шмідловій старт US Open.

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