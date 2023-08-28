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Украинка Калинина проиграла победительнице Кливленда первый раунд US Open-2023

Фото: Ангелина Калинина зачехлила ракетку на старте мэйджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла преодолеть стартовый круг Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, 1-й раунд, женщины

Калинина – Соррибес-Тормо – 0:2 (4:6, 5:7)

 

Экс-первая ракетка Украины в двух сетах уступила испанке Соррибес-Тормо. Стартовала встреча с двойного обмена брейками. Взяв паузу для набора очков на собственных подачах, к середине партии оппонентки вышли на счет 3:3.

Ключевым стал седьмой гейм. Именно в нем испанская теннисистка сумела еще раз отобрать пункт на подаче Калининой и открыла путь к победе в партии. Ответить на этот выпад Соррибес-Тормо украинка уже не смогла.

Еще более конкурентным стал второй сет. Сначала отечественная теннисистка всерьез взялась за идею реванша. С двумя брейками против одного у испанки она создала небольшой гандикап (3:1). Впрочем, довольно быстро растеряла собственное преимущество и оказалась в роли догоняющей (3:4).

Эта партия для Калининой оказалась неподъемной. Да, она еще сумела выровнять положение (5:5), но стабилизировать игру на собственной подаче так и не смогла. Как следствие, уже через несколько розыгрышей Соррибес-Тормо с первой попытки реализовала матч-пойнт.

К слову, ранее Байндль проиграла словачке Шмидловой старт US Open.

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Теннис