Украинка Ягупова завоевала баскетбольный Суперкубок Испании

Украинская баскетболистка Алина Ягупова выиграла третий трофей в составе "Валенсии", приложившись к победе над "Сарагасой" в Суперкубке Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Суперкубок Испании

"Сарагоса" – "Валенсия" – 60:84 (9:20, 16:25, 20:22, 15:17)

Левантийки фактически выполнили задание еще до большого перерыва. В стартовых двух четвертях "Валенсия" привезла сарагоскам 20 пунктов преимущества. Вторую половину встречи Ягупова и компания провели в эконом-режиме.

Самой результативной оказалась третья 10-минутка, когда команды пересекли рубеж 40 очков на двоих. И даже в такой ситуации левантийки увеличили преимущество. К двум пунктам в третьей четверти "Валенсия" добавила еще два сверху после финального игрового отрезка.

Ягупова провела на паркете 26 минут. За отведенное время украинка набрала 12 очков, сделала 3 подбора и отдала 3 передачи. Точные оказались 5 из восьми бросков опытной защитницы с игры.

Кто такая Алина Ягупова

Уроженка Днепра, баскетболом начала заниматься в 5 лет. Воспитанница одной из местных ДЮСШ, а на взрослом уровне на родине играла за "Днепр", "Регину-Баскет" и "Елисавет-Баскет".

На драфте 2013 женской НБА была выбрана "Лос-Анджелес Спаркс" под 34-м номером. Однако за океаном закрепиться не смогла. Зато выступала в чемпионатах Казахстана ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгии ("Касторс Брен"), Франции ("Вильнев-д'Аск") и Турции ("Фенербахче", "Мерсин").

Посреди сезона 2023/24 перебралась в "Валенсию". Помогла левантийкам оформить чемпионский дубль. Ранее триумфовала в женской Евролиге с "Фенербахче", а в составе сборной Украины выступила на нескольких Евробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).