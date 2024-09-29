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Михайлюк обрав номер у новій команді НБА

Солт-Лейк-Сіті, Неділя 29 вересня 2024 12:00
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Михайлюк обрав номер у новій команді НБА Фото: Святослав Михайлюк у майці збірної України (fiba.basketball)
Автор: Андрій Костенко

Український новачок "Юти Джаз" Святослав Михайлюк визначився з ігровим номером на прийдешній сезон Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х інсайдера Етьєна Каталана.

27-річний українець став "джазменом" влітку 2024 року. "Бостон" не продовжив із ним контракт після чемпіонського сезону.

Михайлюк підписав чотирирічну угоду на суму 15 млн доларів. Утім, гарантованим є лише перший рік зі зарплатою 3,5 млн.

Михайлюк обрав номер у новій команді НБА

Фото: Нова форма Михайлюка (x.com/EtienneCatalan)

Українець взяв 19-й номер, під яким у минулому сезоні в складі "Джаз" виступав інший європеєць – хорватський форвард Лука Шаманіч. Після року в "Юті" балканець залишив команду та перейшов до турецького "Фенербахче".

У минулому сезоні Михайлюк став чемпіоном НБА у складі "Селтікс". Натомість "Джаз" фінішували у регулярному чемпіонаті на 12-му місці у Західній конференції та не пробились до плей-офф.

"Юта" – восьма команда, за яку захисник збірної України гратиме в НБА. Він став другим представником нашої країни у клубі зі Солт-Лейк-Сіті. У 2007-2011 роках тут виступав центровий Кирило Фесенко.

Раніше баскетболіст молодіжної збірної України приєднався до команди-рекордсмена зі США.

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