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Українка допомогла "Валенсії" вперше здобути баскетбольний Кубок Королеви Іспанії

Фото: капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова допомогла "Валенсії" виграти Кубок Королеви Іспанії (t.me/fbubasket)
Автор: Володимир Костирін

Українська баскетболістка, капітан жіночої збірної Аліна Ягупова, яка доєдналася до складу "Валенсії", у фінальному матчі допомогла команді розгромити "Сарагосу". Таким чином цей клуб вперше в історії здобув Кубок Королеви Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію баскетболу України.

"Валенсія" у матчі перемогла суперників із результатом 77:53.

Українська спортсменка за 34 хвилини набрала 17 очок (3/12 двоочкові, 3/6 триочкові, 2/3 штрафні). Також Ягупова зробила 7 підбирань, 2 передачі, 3 перехоплення при 1 фолі та 2 втратах.

Зазначається, що лідерка збірної України з баскетболу, яка нині виступає за "Валенсію", загалом у трьох матчах Кубку Королеви за 26.3 хвилин набирала 16.3 очка, 5.0 підбирання, 1.0 передачу та 2.3 перехоплення.

 

Українська баскетболістка Аліна Ягупова допомогла "Валенсії" виграти Кубок Королеви Іспанії (фото: t.me/fbubasket)

Раніше повідомлялося, що в середині березня команда українця Святослава Михайлюка "Бостон Селтікс" достроково гарантувала участь в плей-офф Національної баскетбольної асоціації за підсумками регулярної першості 2023/24.

Також ми писали про те, що атакувальний оборонець "Г'юстона" Грін очолив хіт-парад моментів із влучним триочковим.

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