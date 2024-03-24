Украинка помогла "Валенсии" впервые завоевать баскетбольный Кубок Королевы Испании

Ранее сообщалось, что в середине марта команда украинца Святослава Михайлюка Бостон Селтикс досрочно гарантировала участие в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации по итогам регулярного первенства 2023/24.

Также мы писали о том, что атакующий защитник "Гьюстона" Грин возглавил хит-парад моментов с точным трехочковым.

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