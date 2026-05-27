В Україні з'явиться нове свято: вперше відзначатимемо вже у вересні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За відповідну постанову №15053 проголосували 292 народні депутати.

Документ передбачає щорічне відзначення Дня української музики у третю суботу вересня.

Чому це важливо зараз?

Сьогодні українська музика - це більше, ніж просто мистецтво. В умовах війни вона стала потужним інструментом культурного спротиву та об’єднання суспільства. Встановлення окремого дня допоможе остаточно витіснити російський контент, підтримати молодих виконавців та зміцнити нашу національну ідентичність.

Крім того, це можливість підкреслити успіхи наших артистів на світовій арені, які вже працюють як ефективна культурна дипломатія.

Чому обрали саме цю дату?

Як зазначають ініціатори постанови, свято має на меті зберегти пам’ять про фестиваль "Червона рута" 1989 року як знакову подію в історії української музики, а також вшанувати внесок українських виконавців у розвиток національної культури.

Ця дата має глибоке історичне коріння - саме в цей день у 1989 році на закритті фестивалю "Червона рута" у Чернівцях вперше публічно прозвучав заборонений на той час гімн "Ще не вмерла Україна". Це був неймовірно сміливий вчинок, який вивів українську музику з підпілля та надихнув тисячі людей.

Що далі?

Уряд ще має розробити комплексний план заходів, а місцева влада - забезпечити їх проведення. Очікується, що цей день наповнять концертами, тематичними фестивалями, спеціальними ефірами на радіо й ТБ та музичними марафонами.

Постанова набуває чинності з дня її прийняття.