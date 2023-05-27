В Україні звільнили від податку на знищену нерухомість

"6 травня набув чинності підписаний президентом Закон № 3050-IX щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії Росії", - пише пресслужба.

В якості підтверджувальних документів є складені акти після огляду об’єкта нерухомості органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

"Також з 1 січня 2023 року податок не нараховується та не сплачується на нерухоме майно, яке розташоване на території активних бойових дій або тимчасової окупації", - додає Мінреінтеграції.

"єВідновлення"

10 травня Мініцифри запустило програму "єВідновлення", яка передбачає виплати коштів за пошкоджене чи зруйноване війною житло.

Заявку на виплати можна подати онлайн через "Дію". Для цього попередньо необхідно оформити спеціальну карту у банку, куди нараховуватимуться кошти. В рамках першого етапу кошти отримають ті українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту.

Як оформити карту?

Відкрити карту можна в одному з банків-учасників програми:

"А-Банк";

monobank;

"ПриватБанк";

ПУМБ;

Sense Bank.

Банки також пропонують кешбек на витрати за вищезгаданою програмою: