В Україні зросте кількість продавців, які зобов’язані встановити POS-термінали

З 1 січня 2024 року набирає чинності нова норма постанови Кабінету міністрів щодо обов'язку роздрібних торгівців встановлювати POS-термінали для безготівкових розрахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 29 липня 2022 року № 894 .

Згідно з документом, POS-термінали будуть обов’язковими для торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб.

Безготівковий розрахунок повинен бути забезпечений за продані товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

За порушення вимог передбачено адміністративну відповідальність: штраф для ФОПа чи посадовця підприємства від 1700 до 3400 гривень, а у разі повторного порушення протягом року - від 8500 до 17000 гривень.

Безготівкові платежі в Україні

За даними НБУ, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1 трлн 407,1 млрд гривень, з них безготівкові - на 890,8 млрд гривень

Частка безготівкових операцій за сумою перебуває на рівні 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками.

Найбільше здійснених операцій з використанням карток за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі - 47,0% на суму 419,2 млрд гривень.

Перекази з картки на картку у ІIІ кварталі 2023 року становили третину за сумою (31,3%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,5%.

Мережа POS-терміналів зростає впродовж п’яти кварталів поспіль. У ІІІ кварталі лідерами приросту вчергове були держбанки. Станом на 1 жовтня в Україні діяло 437 тисяч терміналів, з них у ПриватБанку - 273 тисяч.

Водночас на ринку, окрім "Укрпошти", з’явилися нові оператори платіжної інфраструктури (НоваПей), які розширювали мережу POS-терміналів.

Постанова Кабміну

Нагадаємо, у липні 2022 року Кабінет міністрів встановив строки, до настання яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані ними товари (надані послуги). До 2026 року POS-термінали будуть зобов'язані встановити всі торгівці, включаючи продавців на ринках.

Згідно з постановою, торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно:

1) з 1 січня 2023 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;

2) з 1 січня 2024 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;

3) з 1 січня 2025 року - торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб;

4) з 1 січня 2026 року - торговці - фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Водночас вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій.