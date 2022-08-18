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Всех торговцев обяжут установить POS-терминалы. Кабмин утвердил поэтапный план

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Украина, Четверг 18 августа 2022 07:30
Всех торговцев обяжут установить POS-терминалы. Кабмин утвердил поэтапный план Фото: до 2026 года POS-терминалы будут обязаны установить все торговцы (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров установил сроки, до наступления которых торговцы должны обеспечить безналичные расчеты за проданные ими товары (предоставленные услуги). К 2026 году POS-терминалы будут обязаны установить все торговцы, включая продавцов на рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 июля 2022 года № 894.

Согласно постановлению, торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги), включая товары (услуги), реализация (оказание) которых осуществляется дистанционно:

  • 1) с 1 января 2023 года - торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. человек;
  • 2) с 1 января 2024 года - торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек;
  • 3) с 1 января 2025 года - торговцы, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. лиц;
  • 4) с 1 января 2026 года - торговцы - физические лица - предприниматели - плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

В то же время требования не распространяются на торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий.

Напомним, доля безналичных операций с использованием платежных карт в Украине превышает 60%.

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Кабинет Министров Украины
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