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В Україні зростає захворюваність на кашлюк: чим він небезпечний

Фото: в Україні зростає захворюваність на кашлюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Захворюваність на кашлюк в Україні зростає останнім часом. Серед хворих найбільше дітей дошкільного та раннього шкільного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

Так, з 2023 року в Україні зростає захворюваність на кашлюк. За перші два місяці 2024 року зафіксовано 515 випадків захворювання, а за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків. 95,9% усіх захворілих - діти, більшість - це діти дошкільного та раннього шкільного віку.

Чим небезпечний кашлюк

Як зазначає МОЗ, кашлюк є дуже заразним, він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Найбільш небезпечним кашлюк є для немовлят, у яких може викликати апное - тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті.

Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм.

Симптоми:

  • хвороба починається, як звичайна застуда, але через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель;
  • кашель може супроводжуватись гарячкою, нежитю та іншими ознаками ГРВІ;
  • у немовлят кашель може не проявлятись, але у них може ставатися зупинка дихання на короткий час;
  • одужання починається через 4-8 тижнів, а іноді - від 2 до 6 місяців.

Як запобігти кашлюку

Усі діти мають отримати 4 щеплення: у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, наздоженіть його якнайшвидше.

Також від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижнів вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Києві деякі школи перейшли на дистанційне навчання або оголосили карантин через спалах скарлатини серед учнів.

Також у березні в Одеській області зафіксували спалах скарлатини, внаслідок хвороби був летальний випадок.

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Мінстерство охорони здоров'я України