RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине растет заболеваемость коклюшем: чем он опасен

Фото: в Украине растет заболеваемость коклюшем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Заболеваемость коклюшем в Украине растет в последнее время. Среди больных больше детей дошкольного и раннего школьного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Facebook.

Так, с 2023 года в Украине растет заболеваемость коклюшем. За первые два месяца 2024 зафиксировано 515 случаев заболевания, а за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано только 27 случаев. 95,9% всех заболевших - дети, большинство - это дети дошкольного и раннего школьного возраста.

Чем опасен коклюш

Как отмечает Минздрав, коклюш очень заразен, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Наиболее опасным коклюшем является для младенцев, у которых может вызвать апноэ - временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, высок риск осложнений и смерти.

Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь изнурительна и сильно ослабляет организм.

Симптомы:

  • болезнь начинается, как обычная простуда, но через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель;
  • кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ;
  • у грудных детей кашель может не проявляться, но у них может происходить остановка дыхания на короткое время;
  • выздоровление начинается через 4-8 недель, а иногда - от 2 до 6 месяцев.

Как предотвратить коклюш

Все дети должны получить 4 прививки: в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Если по какой-либо причине прививки пропустили, догоните ее как можно быстрее.

Также от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недель беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве.

Напомним, в ноябре прошлого года в Киеве некоторые школы перешли на дистанционное обучение или объявили карантин из-за вспышки скарлатины среди учеников .

Также в марте в Одесской области зафиксировали вспышку скарлатины, в результате болезни был летальный случай.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины