В Україні зростає кількість випадків отруєнь чадним газом: в МОЗ нагадали

Оксид вуглецю є токсичним газом, який утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Попри відсутність кольору, запаху чи смаку - він може бути смертельним для людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Які симптоми отруєння чадним газом:

головний біль,

нудота,

прискорене дихання,

слабкість,

відчуття втоми і запаморочення.

Якщо підозрюєте отруєння - вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна. Вийдіть або винесіть потерпілого на свіже повітря, покладіть під голову подушку, розстебніть куртку. У тому ж числі викличте рятувальників за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103.

Які прилади можуть виділяти чадний газ:

портативні бензинові генератори,

газові обігрівачі,

газові водонагрівачі,

каміни,

двигуни внутрішнього згоряння автомобілів,

дров’яні, газові, вугільні печі (особливо якщо піч пошкоджена та на ній видно тріщини) тощо.

"Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів", - пояснює МОЗ.

Як вберегти себе від отруєння: