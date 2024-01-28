В Украине растет количество случаев отравлений угарным газом: в Минздраве напомнили
Оксид углерода является токсичным газом, который образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Несмотря на отсутствие цвета, запаха или вкуса - он может быть смертельным для человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Какие симптомы отравления угарным газом:
- головная боль,
- тошнота,
- учащенное дыхание,
- слабость,
- ощущение усталости и головокружение.
Если подозреваете отравление - выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна. Выйдите или вынесите пострадавшего на свежий воздух, положите под голову подушку, расстегните куртку. В том же числе вызовите спасателей по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103.
Какие приборы могут выделять угарный газ:
- портативные бензиновые генераторы,
- газовые обогреватели,
- газовые водонагреватели,
- камины,
- двигатели внутреннего сгорания автомобилей,
- дровяные, газовые, угольные печи (особенно если печь повреждена и на ней видны трещины) и тому подобное.
"От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и в течение очень короткого промежутка времени (даже нескольких минут). Люди, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов", - объясняет Минздрав.
Как уберечь себя от отравления:
- не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (не используйте газовую плиту для обогрева помещения).
- регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов.
- в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине.
- не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
- часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы.
- установите детектор угарного газа - прибор для определения его концентрации в воздухе.
- не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция.
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