UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні зросла кількість жертв серед цивільних на тлі обстрілів Харківської області, - ООН

Архівне фото: в Україні зросла кількість жертв серед цивільних (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні різко зросла кількість жертв серед мирного населення за останній місяць. Причиною цього став наступ РФ у Харківській області та обстріли цього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООН.

"Щонайменше 174 мирних мешканців було вбито і 690 поранено в Україні в травні, що є найвищою щомісячною кількістю жертв серед цивільного населення з червня 2023 року", - пише ООН.

При цьому збільшення жертв серед мирного населення відбулося в основному через обстріли у Харківській області з 10 травня, які пов'язані із наземним наступом росіян у Харківській області.

65% загальної шкоди, завданої освітнім та медичним закладам, також сталося у Харківській області, при цьому особливо масштабні руйнування сталися у Вовчанську.

Бойові дії на півночі Харківської області

У травні російські війська спробували розвинути наступ на півночі Харківської області та просунулися у низці населених пунктів, а також частково захопивши Вовчанськ. При цьому українським військам вдалося зупинити тиск окупантів.

Нещодавно Інститут вивчення війни повідомляв, що РФ продовжують свій наступ у Харківській області, але при цьому ЗСУ вдається повертати втрачені позиції у регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяХарківВійна в Україні