В Україні зросла кількість мільйонерів

В Україні за 2023 рік зросла кількість мільйонерів на 1200 осіб.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
За його словами, на 1 травня українці подали 172 тисячі податкових декларацій. В них задекларовано річний дохід в обсязі 218,5 мільярдів гривень.
"Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1,0 млн гривень становить 10,7 тисячі осіб (+ 1,2 тисячі осіб в порівнянні з минулим роком)", - повідомив Гетманцев.
Він зазначив, що мільйонери подавали свої декларації з застосуванням електронних можливостей фіскальної служби.
"Значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо предзаповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тисяч громадян", - заявив він.
На початку лютого Державна податкова служба України повідомила, що у січні 2024 року платники податків забезпечили надходження до зведеного державного бюджету 96 мільярдів гривень. Це на 7,3 мільярда гривень більше, ніж передбачалося у розписі Міністерства фінансів.
Ця інформація свідчить про те, що український бізнес, попри війну, продовжує працювати та сплачувати податки.
Крім того, раніше повідомлялося, що згідно з Меморандумом з МВФ, Національна стратегія доходів України допускає реформу системи єдиного податку.
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