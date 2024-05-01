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В Украине увеличилось количество миллионеров

Фото: глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине за 2023 год выросло количество миллионеров на 1200 человек.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, на 1 мая украинцы подали 172 тысячи налоговых деклараций. В них задекларирован годовой доход в объеме 218,5 миллиарда гривен.

"Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1,0 млн гривен составляет 10,7 тысячи человек (+ 1,2 тысячи человек по сравнению с прошлым годом)", - сообщил Гетманцев.

Он отметил, что миллионеры подавали свои декларации с применением электронных возможностей фискальной службы. 

"Значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тысяч граждан", - заявил он. 
 

Налоги в Украине

В начале февраля Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в январе 2024 года налогоплательщики обеспечили поступление в сводный государственный бюджет 96 миллиардов гривен. Это на 7,3 миллиарда гривен больше, чем предполагалось в росписи Министерства финансов.

Эта информация свидетельствует о том, что украинский бизнес, несмотря на войну, продолжает работать и платить налоги.

Кроме того, ранее сообщалось, что согласно Меморандуму с МВФ, Национальная стратегия доходов Украины допускает реформу системы единого налога.

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МиллионДаниил Гетманцев