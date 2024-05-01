В Украине увеличилось количество миллионеров

В Украине за 2023 год выросло количество миллионеров на 1200 человек.
Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, на 1 мая украинцы подали 172 тысячи налоговых деклараций. В них задекларирован годовой доход в объеме 218,5 миллиарда гривен.
"Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1,0 млн гривен составляет 10,7 тысячи человек (+ 1,2 тысячи человек по сравнению с прошлым годом)", - сообщил Гетманцев.
Он отметил, что миллионеры подавали свои декларации с применением электронных возможностей фискальной службы.
"Значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тысяч граждан", - заявил он.
В начале февраля Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в январе 2024 года налогоплательщики обеспечили поступление в сводный государственный бюджет 96 миллиардов гривен. Это на 7,3 миллиарда гривен больше, чем предполагалось в росписи Министерства финансов.
Эта информация свидетельствует о том, что украинский бизнес, несмотря на войну, продолжает работать и платить налоги.
Кроме того, ранее сообщалось, что согласно Меморандуму с МВФ, Национальная стратегия доходов Украины допускает реформу системы единого налога.
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