В Украине увеличилось количество миллионеров

По его словам, на 1 мая украинцы подали 172 тысячи налоговых деклараций. В них задекларирован годовой доход в объеме 218,5 миллиарда гривен.

"Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1,0 млн гривен составляет 10,7 тысячи человек (+ 1,2 тысячи человек по сравнению с прошлым годом)", - сообщил Гетманцев.

Он отметил, что миллионеры подавали свои декларации с применением электронных возможностей фискальной службы.

"Значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тысяч граждан", - заявил он.

