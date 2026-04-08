В Україні знову ввели графіки відключення світла

10:18 08.04.2026 Ср
2 хв
Електроенергію вимикатимуть не ввесь день
aimg Тетяна Степанова
Фото: в Україні ввели графіки відключення світла (Getty Images)

В усіх регіонах України вранці 8 квітня ввели графіки відключення електроенергії. Причина - складна ситуація в енергосистемі через ворожі обстріли.

"Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

А з 11:00 до 13:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Зокрема, гендиректор енергктичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що з 11:00 до 13:00 будуть діяти графіки відключень у Києві і на Дніпропетровщині.

Варто зазначити, що вчора "Укренерго" повідомляло, що на сьогодні графіки відключень світла для побутових споживачів не заплановані.

Обстріли енергооб'єктів

Внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання зросло

За даними "Укренерго", споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у вівторок.

Причина таких змін - похолодання в усіх регіонах. А також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.

