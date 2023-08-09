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В Україні знову оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт МіГ-31К

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Середа 09 серпня 2023 23:29
В Україні знову оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт МіГ-31К Фото: в Україні знову оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу сьогодні пізно увечері, 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

В Україні знову оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт МіГ-31К

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що причиною тривоги по всій території України є зліт літака МіГ-31К з аеродрому Саваслейка до РФ, який є власником ракет типу "Кинжал".

Масштабна повітряна тривога

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 серпня, раніше вже оголошували масштабну повітряну тривогу. Вони були пов'язані із злетом російських винищувачів МіГ-31К, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".

Під час останньої тривоги моніторингові канали написали, що росіяни провели пуски ракет.

Станом на даний момент Україна має лише два типи зенітних ракетних комплексів, які здатні збивати такі ракети - Patriot і SAMP/T.

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