В Україні знову очікуються заморозки: прогноз погоди на завтра

У неділю, 12 травня, в Україні прогнозуються нічні заморозки. Проте вдень буде тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Буде без опадів, лише у північних областях вдень місцями очікується невеликий дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у південній частині та на Закарпатті становитиме +7 +12 градусів, а на решті території +1 +6. При цьому у північних, Полтавській та Харківській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3 градуси.

Температура повітря вдень прогріється до +15 +20 градусів, а у північних та більшості центральних областей +9 +14. На високогір'ї Карпат вночі буде близько 0 градусів, а вдень +7 +12.