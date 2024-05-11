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В Україні знову очікуються заморозки: прогноз погоди на завтра

Субота 11 травня 2024 16:47
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В Україні знову очікуються заморозки: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 травня, в Україні прогнозуються нічні заморозки. Проте вдень буде тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Буде без опадів, лише у північних областях вдень місцями очікується невеликий дощ.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у південній частині та на Закарпатті становитиме +7 +12 градусів, а на решті території +1 +6. При цьому у північних, Полтавській та Харківській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 -3 градуси.

Температура повітря вдень прогріється до +15 +20 градусів, а у північних та більшості центральних областей +9 +14. На високогір'ї Карпат вночі буде близько 0 градусів, а вдень +7 +12.

В Україні знову очікуються заморозки: прогноз погоди на завтра

Погода на наступний тиждень

З понеділка, 13 травня, в Україні місцями пройдуть дощі. 14 травня дощів стане менше, але й тепліше не буде. Протягом всього тижня, до 15 травня, погода не зміниться: дощі й прохолодна погода триматимуться.

Синоптики прогнозують, що до кінця травня 2024 року в Україні можливі навіть заморозки.

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