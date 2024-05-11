В Украине снова ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра

В воскресенье, 12 мая, в Украине прогнозируются ночные заморозки. Однако днем будет тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Будет без осадков, лишь в северных областях днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в южной части и на Закарпатье составит +7 +12 градусов, а на остальной территории +1 +6. При этом в северных, Полтавской и Харьковской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 -3 градуса. Температура воздуха днем прогреется до +15 +20 градусов, а в северных и большинстве центральных областей +9 +14. На высокогорье Карпат ночью будет около 0 градусов, а днем +7 +12.