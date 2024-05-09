В Україні знову обмежать електропостачання: кого це стосується

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, промисловість повинна переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Обмеження для споживачів

У прес-службі "Укренерго" повідомили, що сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів", - додали в прес-службі.

Стан в енергосистемі

Як зазначили в прес-службі Міненерго, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав близько 3% від добового споживання електроенергії.

Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії від Польщі, Румунії та Словаччини.

За даними Міненерго, 8 травня з 18:00 до 23:00 в години вечірнього піку у всіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.