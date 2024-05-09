В Украине снова ограничат электроснабжение: кого это касается

"Учитывая значительные повреждения, причиненные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)", - говорится в сообщении.

Кроме того, промышленность должна пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Как отметили в пресс-службе, вчера потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил около 3% от суточного потребления электроэнергии.

Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии.

По данным Минэнерго, 8 мая с 18:00 до 23:00 в часы вечернего пика во всех регионах кроме Херсонской области применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось.