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В Украине снова ограничат электроснабжение: кого это касается

Фото: Отключение электроэнергии для промышленности запланировано на 9 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине 8 мая в результате вражеской атаки и значительных повреждений энергообъектов ограничивалось электроснабжение промышленных потребителей. Применение ограничений для промышленности возможно и сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Учитывая значительные повреждения, причиненные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00)", - говорится в сообщении.

Кроме того, промышленность должна пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Как отметили в пресс-службе, вчера потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил около 3% от суточного потребления электроэнергии.

Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии.

По данным Минэнерго, 8 мая с 18:00 до 23:00 в часы вечернего пика во всех регионах кроме Херсонской области применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось.

Ограничение электроснабжения

Как сообщало РБК-Украина, "Укрэнерго" 8 мая ввело аварийные отключения света для бизнеса с 18:00 до 23:00. Размер ограничений был распределен умеренно меж всеми регионами.

Напомним, 8 мая Россия нанесла удар против Украины по применению ракет и ударных дронов. Враг попал по энергетической инфраструктуре Львовской, Полтавской, Винницкой и ряда других регионов.

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МинэнергоОтключения света