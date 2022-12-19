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В Україні знову масштабна повітряна тривога

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Про загрозу з повітря попередили на півночі, сході та у центрі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 13:30.

Фото: карта повітряних тривог в Україні (скриншот alerts.in.ua)

У мережі повідомляють, що Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-22м3. За попередніми даними, вони летять з Рязанської до Курської області.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували України дронами-камікадзе. Зокрема, росіяни випустили понад 20 безпілотників у бік Києва, з яких 15 збили.

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