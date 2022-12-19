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В Украине снова масштабная воздушная тревога

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об угрозе с воздуха предупредили на севере, востоке и в центре страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

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По состоянию на 14:10 воздушную тревогу отменили во всех регионах, кроме Луганской области и Крыма.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 13:30.

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот alerts.in.ua)

В сети сообщают, что Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22м3. По предварительным данным, они летят из Рязанской в Курскую область.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет истребителя с белорусского аэродрома Барановичи в 13:45.

Напомним, сегодня ночью оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, россияне выпустили более 20 беспилотников в сторону Киева, 15 из которых избили.

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