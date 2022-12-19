В Україні знову масштабна повітряна тривога
Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Про загрозу з повітря попередили на півночі, сході та у центрі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 13:30.
Фото: карта повітряних тривог в Україні (скриншот alerts.in.ua)
У мережі повідомляють, що Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-22м3. За попередніми даними, вони летять з Рязанської до Курської області.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували України дронами-камікадзе. Зокрема, росіяни випустили понад 20 безпілотників у бік Києва, з яких 15 збили.
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