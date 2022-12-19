В Україні знову масштабна повітряна тривога

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Про загрозу з повітря попередили на півночі, сході та у центрі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 13:30. Фото: карта повітряних тривог в Україні (скриншот alerts.in.ua) У мережі повідомляють, що Росія підняла у повітря бомбардувальники Ту-22м3. За попередніми даними, вони летять з Рязанської до Курської області.